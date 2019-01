Via ai saldi nel gelo: quest'anno sconti più alti degli ultimi anni

Inizio dei saldi nel segno della Befana e del gelo invernale che non ha scoraggiato lo shopping, tutt'al più lo ha ritardato di qualche ora. Da Milano a Palermo il popolo dei consumatori ha cominciato a manovrare a caccia del capo scontato. Quest'anno, rileva il Codacons, le percentuali di sconto sono mediamente le più elevate degli ultimi anni anche se si prevede un calo delle vendite del 7%. Tuttavia i commercianti, stretti tra l'espansione del commercio on line e fenomeni come il Black friday, non si sbilanciano.



Probabili "vincitori" dello shopping saranno anche gli outlet e i grandi centri commerciali che offrono capi firmati a prezzi scontatissimi.

