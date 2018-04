I sacchetti bio del supermarket si possono portare da casa: ok del ministero

Sulla circola si legge che «deve ammettersi la possibilità di utilizzare - in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell'esercizio commerciale - contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore». Quindi «non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo». Tuttavia, prosegue il Ministero della Salute, «laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato nell'esercizio commerciale per l'acquisto di frutta e verdura sfusa, può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti solo se idonei a preservare l'integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge». Quindi, «alla luce del parere del Consiglio di Stato... deve trattarsi di sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche 'ambientalì» previste dalle legge 123/2017, che ha introdotto l'obbligo dei sacchetti compostabili a pagamento per l'ortofrutta.



«Ciascun esercizio commerciale - conclude il Ministero - sarà dunque tenuto alla verifica dell'idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore», potendo «vietare» i «sacchetti non conformi». Il Ministero della Salute vede «possibili criticità» legate alla «diversità di peso dei contenitori alternativi» rispetto alle buste dei supermarket. Le bilance delle casse «sono tarate in modo da sottrarre dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione del cliente (4-6 grammi circa). L'uso dei contenitori alternativi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali impedirebbe il calcolo corretto della tara». Su questo «si reputa opportuno acquisire l'avviso del Ministero dello Sviluppo economico».

Una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo scorso, definisce le regole per i clienti dei supermarket. Questi potranno portarsi da casa iper l'ortofrutta e non sono obbligati a prendere quelli forniti a pagamento dal. I sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili (cioè biodegradabili in 3 mesi).