Ryanair, 2020 da dimenticare: arrivano le offerte per l’estate 2021

Ryanair annuncia la notizia più attesa dagli aspiranti viaggiatori: quella dell'arrivo di una serie di offerte per l’estate 2021. Se la bella stagione ormai alle porte è sicuramente compromessa a causa del Covid-19, è tempo comunque di tornare a vivere e di prenotare una vacanza almeno per l’anno prossimo.

Si spera, infatti, che in una manciata di mesi sarà tutto se non finito almeno più tranquillo. Il costo dei biglietti parte da 39,99 euro per destinazioni selezionate e la low cost irlandese, prova così a lanciare un segnale positivo che fa bene al cuore, a favore di un turismo comprensibilmente in ginocchio dopo mesi di stop e restrizioni.



Le mete da scegliere sono diverse e, mentre la compagnia ipotizza di non tornare a volare prima di luglio 2020 per i voli di linea, intanto conferma questa bella new. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità per prenotazioni fino al 17 maggio 2020 per volare dal 01/05/21 al 31/10/21. Diverse sono le alternative da scegliere. Da Milano Bergamo si può optare per Malta a 39,99 euro o Ibiza a 40,99 euro. Da Roma Fiumicino si può volare verso Ibiza a 49,99 euro e Malta a partire da 56,99 euro e da Bologna verso Ibiza il costo del volo parte da 48,99 euro, mentre da Catania verso Malta si vola a partire da 52,99 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.ryanair.com/it/it.



Ultimo aggiornamento: 10 Maggio, 09:14

