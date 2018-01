Ryanair, nuove regole sui bagagli a mano: da lunedì 15 vanno in stiva, multe di 50 euro

Scatta la rivoluzione per isugli aerei Ryanair. Da lunedì 15 gennaio sarà possibile portare a bordo due bagagli a mano se si acquista il pacchetto Premium, altrimenti sarà sempre possibile portare un, ma non il trolley che verrà registrato e sistemato nella stiva gratuitamente.L'avviso con le nuove regole per il bagaglio a mano sono state pubblicate sul sito della compagnia low cost. Inoltre la borsa piccola deve rientrare nellee deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile davanti al passeggero.Ai passeggeri che, invece, hanno acquistato i pacchettie i due bagagli a mano,sarà consentito portare a bordo i, il trolley e la borsa con le misure consentite: il primo andrà nella cappelliera, il secondo sotto la poltrona davanti al passeggero.Previste anche sanzioni: la mancata osservanza di queste nuove regole comporterà il pagamento di unaal gate di partenza «e - spiega la compagnia - potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo».