Ryanair, bagaglio a mano: Tar annulla le sanzioni dell'Antitrust

Il Tar-Ryanair: annullate sanzioni sul bagaglio a mano. Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte dall’Antitrust a Ryanair e a Wizz Air per le politiche sui bagagli a mano. Il Tar dà ragione a Ryanair La compagnia irlandese era stata multata in febbraio per tre milioni di euro e quella ungherese per un milione. In seguito a una decisione che il tribunale amministrativo aveva già sospeso in marzo dopo un ricorso da parte delle stesse società. I due vettori, a partire dall’autunno del 2018, avevano comunicato che in cabina poteva essere portato gratuitamente solo un bagaglio a mano di piccole dimensioni. E che potesse essere posizionato sotto il sedile.

Martedì 29 Ottobre 2019, 20:41