Rottamazione, 1 miliardo in più in attesa della nuova pace fiscale

di Andrea Bassi

In attesa della nuova pace fiscale, in vista della manovra finanziaria di ottobre. il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, potrebbe ricevere una dote per i conti pubblici grazie alle vecchie operazioni di rottamazione delle cartelle esattoriali, quelle varate dal suo predecessore Pier Carlo Padoan. Tutte e due le rottamazioni, la prima e quella ribattezzata «bis», stanno marciando meglio del previsto. A luglio è scaduta la quarta rata della prima operazione e nelle casse dell'Agenzia delle Entrate è arrivato qualche spicciolo in meno di...