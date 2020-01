Reddito di cittadinanza a oltre un milione di famiglie, l'Inps: media 493 euro

Reddito e pensione di cittadinanza, l'Inps snocciola i dati dei sussidi: sono 1,1 milioni le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte dall'Inps fino all'inizio di gennaio. Tra queste famiglie che hanno ottenuto il beneficio 56.000 sono decadute. Quindi le famiglie titolari di reddito (916.000 per 2,4 milioni di persone coinvolte) e di pensione di cittadinanza (126.000 con 143.000 persone coinvolte) sono nel complesso 1.041.000 per oltre 2,5 milioni di persone coinvolte dal sussidio. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza. L'importo medio mensile percepito da queste famiglie ammonta a 493 euro.

Le domande accolte

Le domande di reddito e pensione di cittadinanza arrivate all'Inps al 7 gennaio 2020 sono state 1,6 milioni, tra queste 1,1 milioni sono state accolte (il 67%), 88.000 (il 5%) sono ancora in lavorazione mentre 457.000 (il 28%) sono state respinte o cancellate). Da aprile 2019 ad oggi 56.000 nuclei sono decaduti dal diritto. Lo rileva l'Inps nel suo Osservatorio sul Reddito di cittadinanza. L'80% delle domande è stata trasmessa dai Caf mentre il 20% è stata presentata attraverso le Poste (quest'ultimo canale è stato utilizzato soprattutto al Nord con il 31%). Dalle regioni del Sud e delle Isole sono arrivate il 56% delle domande.

Un sussidio su 10 erogato a stranieri

Il Reddito di cittadinanza è erogato per il 90% dei casi a un italiano mentre solo il 6% risulta erogata a extracomunitari e per il 3% a cittadini europei. Per l'1% è erogato a familiari di queste categorie. Questa composizione percentuale - spiega l'Inps nel suo Report sul Reddito - «non è variata rispetto a quella delle domande presentate fino a settembre, pur in seguito allo sblocco dei pagamenti di 40.000 domande di cittadini extracomunitari avvenuto nel mese di dicembre».





