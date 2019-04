​Reddito, Inps: quasi 950 mila domande, la Campania è prima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 946.569 le domande di reddito di cittadinanza presentate fino ad oggi. È quanto si legge in una nota dell'Inps nella quale si precisa che la Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 160.333, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande. Superiori alle 80mila le richieste in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 87.500, 83.190 e 82.696). Le regioni con il minor numero di domande sono Valle D'Aosta (1.259), il Trentino Alto Adige (3.355) e il Molise (5.952).Fra i vari canali a disposizione per la presentazione, i Caf risultano quelli preferiti dai richiedenti, con 709.521 domande, seguiti dalla Poste, con 222.645 richieste e dai patronati, tramite i quali sono state presentate 14.403 domande.