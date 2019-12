Reddito di cittadinanza, contratto di lavoro per 28.000 dopo aver percepito l'assegno

Reddito di cittadinanza, l'Anpal ha comunicato oggi i dati di quelli che hanno trovato lavoro dopo aver riscosso l'assegno: al 10 dicembre sono 28.763 le persone che hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, il 63,6% in più rispetto al precedente dato al 21 ottobre: il 67,2% ha un contratto a tempo determinato, il 18% a tempo indeterminato, il 3,8% in apprendistato; il 67,9% ha un'età inferiore ai 45 anni; per il 58,6% uomini e il 41,4% donne. Dati comunicati dall'Anpal.

