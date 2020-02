Sono 39.760 i beneficiari del reddito di cittadinanza che finora hanno ottenuto un contratto di lavoro, in aumento di circa 11 mila unità rispetto alla fine dell'anno. Soddisfatti il presidente dell'Anpal Mimmo Parisi: «La fase due del reddito di cittadinanza è più che partita. Ora bisogna portare a regime gli interventi finalizzati ad accompagnare i beneficiari al lavoro, come l'assegno di ricollocazione e il completamento dei sistemi digitali per lo scambio di dati e informazioni con i sistemi regionali...

Ultimo aggiornamento: 19:35

