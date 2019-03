Reddito, stop se finiscono i fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop al redito di cittadinanza se non ci saranno abbastanza soldi. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per il sussidio l'Inps avverte i ministeri del Lavoro e dell'Economia che entro trenta giorni devono ristabilire la compatibilità finanziaria «mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio». In attesa del decreto «l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese». Lo chiarisce l'Inps in una circolare appena pubblicata nella quale si spiega che «la rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate».I limiti di spesa per il reddito di cittadinanza - si legge nella circolare in applicazione del decreto del 28 gennaio - «sono determinati nella misura di 5.894 milioni di euro per il 2019, di 7.131 milioni di euro per il 2020, di 7.355 milioni di euro per il 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022». Il beneficio economico del Rdc ha carattere assistenziale, per cui è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nella circolare che non tiene chiaramente ancora conto delle modifiche apportate al decreto in sede di conversione si ricorda che «è previsto un meccanismo di rimodulazione dell'ammontare del beneficio che opera all'esaurimento delle risorse non accantonate».Intanto dallo scorso- primo giorno utile per presentare le domande e accedere alla misura - a oggi sono state presentaterichieste di Reddito di cittadinanza presso gli uffici postali e online, sul sito del governo. A cui si sommano leinoltrate dai Caf che, nel complesso, fanno: ossia, il 47% circa della platea complessiva degli aventi diritto – quasi la metà – stimata dal governo in 1Guardando la cartina geografica, le prime cinque regioni per numero di richieste sono lacon 26.492, lacon 25.486, lacon 21.071, ilcon 18.118 e ilcon 17.971.Intanto, ilche regola Reddito e la pensione di cittadinanza – oltre asul fronte pensionistico- non è ancora legge. E' tornato nelle commissioni della Camera per aggiustamenti tecnici e il voto finale con la questione di fiducia è previsto entro, domani giovedì 21 marzo. Servirà un'ultima lettura in Senato, prima della conversione in legge entro ilOcchi e orecchie dunque ben aperti per chi ha presentato il reddito sin qui in base ai criteri inseriti nel decretone poi modificati durante l'iter parlamentare, che dovrà integrare la documentazione. Altrimenti