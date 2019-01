Reddito di cittadinanza, l'allarme: «C'è rischio che 3 miliardi vadano a chi lavora in nero»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è il rischio che la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per il reddito di cittadinanza , pari a 3 miliardi di euro, possa "finire nelle tasche di persone che non ne hanno diritto", è possibile cioè "ipotizzare che circa la metà della platea dei teorici destinatari di tale misura potrebbe essere composta da persone che lavorano in maniera irregolare". A denunciare il rischio è la Cgia di Mestre.