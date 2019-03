​Reddito, domani si parte: da maggio i pagamenti /Il modulo per richiederlo - VIDEO

COME FARE

Reddito di cittadinanza al via:per ottenere il sussidio.Chi presenterà la domanda per il reddito di cittadinanza tra il 6 e il 31 marzo avrà una risposta dall'Inps tra il 26 e il 30 aprile: se la domanda sarà accolta a maggio partirà il pagamento. Lo ha spiegato la Consulta dei Caf nella conferenza stampa che ha seguito l'ok alla preaccordo con l'Inps. La risposta arriverà per sms o per e-mail. Se la domanda verrà accolta arriverà un messaggio da Poste per la consegna della carta.Il beneficiario dovrà firmare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - insieme ai componenti maggiorenni e non occupati della famiglia che non siano in pensione o impegnati in percorsi di studio - ma non è ancora chiaro come sarà possibile avviarlo ad un'occupazione. Ancora da trovare la quadra anche con le Regioni sul ruolo dei navigator e quindi il bando per l'assunzione delle figure chiamate, nelle intenzioni del Governo, a far daguida ai percettori del sussidio nell'inserimento al lavoro.