Quote latte, l'Italia deve avere dai produttori 1,2 miliardi di euro: cartelle già notificate da Equitalia

Ad oggi all'Italia restano da recuperare dai produttori di latte, per lo sforamento delle quote comunitarie, 1,255 miliardi, di cui 796 milioni di euro risultano esigibili. E per essi Agea ha provveduto a notificare le relative cartelle tramite Equitalia, che si appresta altresì a procedere con le azioni esecutive, mentre 459 milioni non risultano ad oggi esigibili a causa del protrarsi dei contenziosi.



A fronte di 2,303 miliardi di euro versati dall'Italia a Bruxelles, si apprende, sono stati riscossi dai produttori 356 milioni e 414 milioni sono oggetto di rateizzazione, per un totale di 770 milioni di euro che possono considerarsi incassati. Ulteriori 279 milioni di euro sono da considerare irrecuperabili (per fallimenti/incapacità definitiva o per sentenze sfavorevoli all'amministrazione).

