Pensioni flessibili dopo Quota 100: ipotesi età variabili e penalizzazioni

di Luca Cifoni

ROMA Nessuna novità positiva per chi è già in pensione e una serie di opzioni, in realtà ancora aperte, per chi il lavoro lo deve ancora lasciare. Il tema principale è quello dell'uscita dal meccanismo di Quota 100 dopo il 2021, per il quale si prospetta un meccanismo di pensionamento flessibile. Lavoro, pensioni e istruzione: i dati dell'Ocse sulla situazione italiana «Multa dall'Inps per 4 centesimi». L'istituto: «No, sanzione su versamento ritardato di 2 mila...