Prestiti senza garanzie: come ottenerli

Pensare a piccoli investimenti come, tanto per fare un esempio, l’acquisto di un’auto nuova oppure concedersi un viaggio in qualche meta esotica non sono desideri riservati solamente a coloro che hanno un lavoro fisso. Possedere lesenza dubbio facilita la possibilità di vedere accettata la propria richiesta ma, oggi, i vari istituti bancari e le finanziarie si sono adeguati aimettendo a puntoappositamente pensati per chi non ha una busta paga da presentare al momento della domanda di finanziamento.Naturalmente le soluzioni oggi disponibili in tale senso sono numerose e, proprio per questa ragione, si rivela particolarmente importante il contributo dei comparatori online;può aiutare ad individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze in modo veloce e totalmente gratuito.Se si può contare su una serie più ampia di prodotti alternativi rispetto ai tradizionali finanziamenti è soprattutto grazie all’da parte degli istituti di credito. In questo senso gran parte del merito va all’ormai noto. Si tratta nei fatti di uno strumento non convenzionale di politica monetaria espansiva per stimolare la crescita economica dei paesi dell’Eurozona, fortemente voluto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e in prima persona da Mario Draghi. Questa manovra, ricordiamo, ha portato concreti effetti positivi sull’economia reale con importanti. Tutto ciò ha contribuito a creare una maggiore vivacità e dinamicità del mercato, che abbraccia anche il comparto dei prestiti e dei mutui. I bassi tassi d’interesse e un costo minore del denaro hanno avuto, infatti, effetti diretti per tutti coloro che si trovano a richiedere un finanziamento, sia come privati che come impresa.Vediamo ora quali sono le strade alternative praticabili per chi ha la necessità di ottenere un credito extra senza però avere un reddito fisso e dimostrabile.La pratica più diffusa è senza dubbio quella di presentare la figura di unche ha lo scopo di assicurare il rimborso del prestito, sostituendo il beneficiario del credito negli obblighi verso l’istituto. Talvolta più accadere però che il garante nonostante la sua posizione finanziaria solida, non sia sufficiente. Ogni banca adotta una sua specifica policy, e pertanto può essere richiesta qualche ulteriore garanzia come ad esempio un’ipoteca sulla casa.È importante ricordare che anche pervigono le stesse regole di quelli tradizionali: la differenza tra il limite entro il quale i tassi sono ritenuti usurai e ilnon può essere superiore a otto punti percentuali. Il TEGM viene rilevato ogni tre mesi dalla Banca d'Italia, per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.Altra possibilità per coloro che non hanno un'entrata fissa riguarda i, che rientrano più in generale nella sfera del. Come accade nel caso dei prestiti d’onore, normalmente riservati ai giovani per portare a termine i percorsi di studi, anche in questo caso non è necessaria alcuna specifica garanzia.Tra queste una menzione particolare riguarda il progetto, promosso da Anpal e gestito da Invitalia con l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito e sotto la supervisione del Ministero del Lavoro. Si tratta di un Fondo che finanzia l’avvio d’iniziative imprenditoriali promosse da giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e iscritti al programma Garanzia Giovani, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero. Una buona opportunità per tutti coloro che desiderano sviluppare idee di business oppure avviare iniziative di tipo imprenditoriale, che consentirà nei fatti di accedere a finanziamenti agevolati attraverso un concreto supporto per l’accesso al credito.