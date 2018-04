Precompilata al via, da oggi sì può consultare on line il proprio 730: ecco tutte le novità

di Michele Di Branco

Il giorno della Precompilata. Sono 30 milioni gli italiani che da oggi all'ora di pranzo, collegandosi con il sito dell'Agenzia delle Entrate e accedendo al proprio «Cassetto fiscale» attraverso il Sistema pubblico per l'identità digitale (Spid), con il Pin rilasciato dell'Inps o con le credenziali del Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA), potranno prendere visione della dichiarazione dei redditi confezionata dal fisco e tagliata su misura per ciascun contribuente. Il documento potrà dunque essere esaminato, eventualmente corretto o integrato, approvato e infine inviato nel corso delle prossime settimane.Il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi opta per il modello Redditi. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma in quel caso può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.Cliccando suvengono fornite tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all'invio, le date e le scadenze da ricordare, oltre naturalmente alle risposte alle domande più frequenti.