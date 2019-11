Rapporto Caritas, in Italia 5 milioni di poveri assoluti

Ad incidere in modo particolare sulla povertà assoluta risultano per lo più la cittadinanza, l'ampiezza dei nuclei e l'eventuale presenza di figli minori, il livello di istruzione, l'età, lo stato di disoccupazione e, in caso di occupazione, il tipo di lavoro svolto.



L'Italia è il sesto Paese maggiormente a rischio di povertà d'Europa (27,3%), dopo Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Lettonia (28,4%) e Lituania (28,3%), davanti alla Spagna (26,1%) che è settima. All'interno del nostro Paese forti le differenze tra Nord e Su. I dati sono pressoché stabili rispetto agli ultimi due anni, eppure è davvero impressionante pensare che nella nostra società, apparentemente opulenta, risultano in uno stato di povertà assoluta 1 milione 800mila famiglie (ovvero il 7% dei nuclei familiari) e sotto la soglia di povertà oltre 5 milioni di individui (l'8,4% della popolazione). Una situazione non peggiorata - 2017 infatti l'incidenza si attestava al 6,9% per le famiglie e all'8,4% per gli individui - fotografata dal report 2019 della Caritas su Povertà ed esclusione sociale, pubblicato in occasione della Giornata mondiale dei Poveri.

Nelle regioni di Sud e Isole l'incidenza della povertà assoluta sugli individui raggiunge rispettivamente l'11,1% e il 12,0% a fronte di valori molto più contenuti registrati nel Centro (6,6%) e nel Nord (6,8%).



La novità registrata nel 2018 è che

tendono ancora ad aumentare i cosiddetti "working poor". In particolare cresce la situazione di criticità delle famiglie il cui "capofamiglia" è impiegato come operaio o assimilato; tra loro risulta povero in termini assoluti il 12,3% del totale. Colpisce e allarma il confronto tra la situazione delle famiglie di operai di oggi con quella antecedente al 2008: tra loro, in soli dieci anni, l'incidenza della povertà in soli dieci anni, l'incidenza della povertà assoluta è aumentata del 624% (passando dall' 1,7% del 2007 al 12,3% di oggi).

E non basta il reddito di cittadinanza che sicuramente prevede importi molto più sostanziosi del Rei ma vi sono degli sfavoriti: i nuclei con 5 e più componenti e i nuclei con figli minori che ricevono un aumento meno che proporzionale tanto che i singoli ricevono un contributo superiore della soglia di povertà, mentre le famiglie con 4 e più ricevono un importo sempre inferiore alla soglia di povertà. Anche perché la platea è molto più vasta anche se sono esclusi gli 87.000 nuclei di stranieri extra Ue che sono stati tagliati fuori dal criterio della residenza 10 anni e i senza dimora, i restanti poveri assoluti che non rispettano i criteri di residenza e quelli che non rispettano quelli di reddito e patrimonio.

