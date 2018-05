Poste, consegne fino a sera e il sabato e la domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste Italiane schiera l'esercito dei 30mila portalettere per la sfida dell'e-commerce.«Cambia tutto»: consegneranno anche i pacchi, tutti i giorni e fino a sera, anche sabato e domenica. Ed arrivano anche i ritiri da armadietti fai da te in supermercati e centri commerciali, o al negozio sotto casa. Un piano sartoriale per rispondere alle diverse esigenze sul territorio in Italia, e nelle città anche quartiere per quartiere.Il progetto di Poste è partito in sordina da meno di un mese. Nuovi dettagli sono emersi, questa settimana, dalla presentazione dei conti trimestrali dell'azienda. Nei primi tre mesi dell'anno le consegne di pacchi da parte della rete dei portalettere sono state il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Dopo una crescita esplosiva (4/5 milioni di pacchi consegnati nel 2015; 15 milioni nel 2016; 35 milioni nel 2017). Ora Poste, con il piano varato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, punta a 50 milioni di pacchi consegnati nel 2018 per crescere a quota 100 milioni nel 2022.