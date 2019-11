«Abbiamo cominciato a lavorare al Piano nazionale plastica sostenibile. Ieri al Mef la prima riunione con il Mise, il ministero dell'Ambiente, tutta la filiera, i sindacati ed enti territoriali per ridurre il consumo di plastica monouso e promuovere il riciclo», annuncia il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri , su Twitter.

Lacambia con una riduzione di gettito del 70% (a circa 330 milioni nel 2020) e un rafforzamento della sua funzione di incentivo al riciclo, al riuso e all'innovazione. Saranno escluse dalla nuova imposta anche lariciclata (come è già per la biodegradabile e compostabile) e tutti i dispositivi medici e gli imballaggi di medicinali, incluse le siringhe. È un primo passo all'interno del piano per la plastica sostenibile.