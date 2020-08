Morto Stefano Pernigotti, nipote del fondatore dell'azienda dolciaria

, nipote del fondatore della storica fabbrica dolciaria di Novi Ligure (Alessandria), è morto a Milano. Per un tragico scherzo del destino, la notizia arriva nel giorno in un cui un altro re dell'industria dolciaria, Alberto Bauli, ci lascia . Pernigotti aveva 98 anni. A darne notizia è il sindaco di Novi, Gian Paolo Cabella. «Come amministrazione non possiamo che unirci al cordoglio e al dolore della città che era molto molto affezionata al Cavaliere. Ha segnato un'epoca con la generazione dei nostri genitori e con quelle precedenti - afferma il primo cittadino - Tutti ricordano come nel bombardamento dell'8 luglio 1944 avesse offerto rifugio ai novesi nelle cantine dello stabilimento».Dopo la scomparsa negli anni Ottanta dei due figli, in un incidente in Uruguay, si era avvertito un cambiamento del metodo di vita, arrivando successivamente alla cessione agli Averna. «Mi faccio interprete del passato e del futuro: forse, ci fossero stati gli eredi, il destino dello stabilimento avrebbe potuto essere diverso. C'era l'attaccamento familiare di una volta». Il primo cittadino sarà domani al cimitero per accogliere la salma.