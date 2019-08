Pernigotti: «La produzione continua a Novi Ligure e nessun esubero». È quanto riferiscono fonti del Ministero dello Sviluppo economico a margine del tavolo convocato al dicastero. L'intesa, si sottolinea, «è frutto di mesi di lavoro sinergico del ministro Luigi Di Maio».





LEGGI ANCHE....> «Raggiunto un accordo storico» per la: «La produzione continua a Novi Ligure e nessun esubero». È quanto riferiscono fonti del Ministero dello Sviluppo economico a margine del tavolo convocato al dicastero. L'intesa, si sottolinea, «è frutto di mesi di lavoro sinergico del ministro Luigi Di Maio».LEGGI ANCHE....> Pernigotti, cinque manifestazioni di interesse. Avanza l'ipotesi spezzatino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dello sviluppo economico e del lavoro ha aggiunto: «La crisi è nata sotto questo governo ed è stata risolta in tempi record. Lo stabilimento resterà aperto, non ci saranno esuberi e, come ho sempre detto, chi lavora per un marchio e lo rende grande nel mondo non può essere licenziato».I lavoratori di Novi Ligure «continueranno a lavorare tutti, sia per la Pernigotti che per altri marchi, così possono aumentare anche i posti di lavoro». Ogni giorno, «in questi ministeri ci svegliamo e cerchiamo di risolvere un problema alla volta», ha aggiunto.