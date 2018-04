Pensioni, l’uscita dieci anni prima: ecco le categorie interessate

di Andrea Bassi e Luca Cifoni

ROMA Nei programmi dei partiti che hanno vinto le elezioni è stato inserito il superamento della legge Fornero. Ma intanto che si formi un governo, e che si verifichi l'effettiva realizzabilità delle promesse elettorali, tutti gli strumenti di flessibilità introdotti negli ultimi anni sono praticamente entrati in vigore.L'ultimo, in ordine di tempo, è l'Ape volontaria, il sistema che permette di lasciare il lavoro con tre anni e 7 mesi di anticipo, dunque a 63 anni invece dei canonici 66 anni e 7 mesi, grazie ad un prestito del sistema bancario da restituire poi a rate in venti anni sulla futura pensione. Entro il 18 aprile scadrà la prima chiamata dell'Ape volontaria, riservata a coloro che hanno maturato i requisiti per chiedere il prestito a partire da maggio dello scorso anno e che, dunque, devono ricevere gli arretrati dalle banche. Ma quello che pochi probabilmente sanno, è che con gli strumenti già oggi disponibili in alcuni casi è possibile anticipare la pensione anche di 10 anni, a 56 anni e 7 mesi.