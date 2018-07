La simulazione/ Pensioni, a chi conviene l'uscita con “quota 100”

di Luca Cifoni

ROMA I correttivi alla riforma Fornero inseriti nel programma di governo hanno costi probabilmente non lontanissimi da quelli preventivati dallo stesso esecutivo (che si è imposto un tetto di cinque miliardi l’anno). Le misure proposte, imperniate sulla cosiddetta quota 100 (uscita dal lavoro con 64 anni di età minima e 36 di contributi) favoriscono però soprattutto i lavoratori con carriere lunghe e stabili, rispetto a quelle più brevi e saltuarie. La stima dei possibili effetti presentata in questa pagina è stata realizzata dalla società Tabula diretta da Stefano Patriarca (fino a poche settimane fa consulente della presidenza del Consiglio proprio sui temi previdenziali).LA PROPOSTALa proposta governativa prevede oltre a quota 100 anche il pensionamento con il solo requisito contributivo (quindi indipendentemente dall’età) per il quale sono richiesti 41 anni e mezzo di versamenti. Nei conteggi sono incluse le ulteriori specificazioni della proposta fatte dal professor Alberto Brambilla, estensore dell’originaria proposta previdenziale della Lega. Si tratta di vincoli che puntano a ridurre l’impatto finanziario del nuovo assetto: ricalcolo contributivo del trattamento previdenziale, limitatamente agli anni che vanno dal 1996 al 2011, per coloro che scelgono la nuova uscita anticipata e possibilità di utilizzare solo due anni di contributi figurativi (salvo quelli per maternità e servizio militare). Inoltre si presuppone che non venga rinnovata l’opzione dell’Ape sociale, voluta dal precedente governo, che permette ma solo fino a quest’anno l’uscita dal lavoro a 63 anni, ma solo per particolari categorie.