Pensione, blocco all'adeguamento: proroga "morbida" per 3 anni

ROMA - Proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Lettà ma in versione «molto più morbida». È una delle misure che il governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli assegni superiori a 6 volte il minimo. La misura farebbe risparmiare circa un miliardo e mezzo in tre anni.



PENSIONI D'ORO - Il taglio delle pensioni d'oro ma a partire dai 100mila euro lordi anziché da 90mila euro. Sarebbe questo il punto di caduta a cui sta lavorando l'esecutivo per introdurre, nel passaggio al Senato, la misura cara al Movimento 5 Stelle. Il taglio opererebbe sulla quota contributiva e sarebbe a tempo (ancora si starebbe ragionando su 3 o 5 anni) e sarebbe strutturato su diversi scaglioni fino ad arrivare al 40% per le pensioni 'altissimè, sopra i 500mila euro.

