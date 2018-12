Pensioni di reversibilità, l'Ocse punta il dito: svantaggiano i single

ROMA - Le pensioni di reversibilità sono importanti ma servirebbero dei correttivi per evitare che disincentivino il lavoro e avvantaggino le coppie rispetto ai single. Lo sottolinea l'Ocse nel Pensions Outlook 2018. I destinatari di una pensione ai superstiti «non dovrebbero averla prima dell'età per il ritiro». Potrebbero essere previsti benefici temporanei per adattarsi alla nuova situazione. In una riforma «a bilancio neutrale» le pensioni dei single dovrebbero essere superiori a quella di uno che vive in una coppia che beneficia di una pensione ai superstiti.

In Italia la pensione di reversibilità spetta al coniuge supersite (l'importo è pari al 60% della pensione) e ai figli se non hanno superato i 18 anni (26 se studiano all'Università). La pensione può essere erogata per intero nel caso di coniuge superstite con due o più figli. L'assegno può spettare anche ad altri familiari se a carico della persona che ha perso la vita. Ci sono percentuali di riduzione dell'assegno tra il 25% se il superstite ha un reddito superiore a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e il 50% nel caso di reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo.



Secondo il rapporto, l'Italia è il Paese con la maggiore spesa per pensioni di reversibilità rispetto al Pil: nel 2017 oltre il 2,5% del PIl a fronte di una media Ocse dell'1%. Seguono l'Italia la Grecia e la Spagna. Il dato è legato anche alla bassa occupazione femminile. Spendono meno dello 0,5% del Pil, tra gli altri l'Australia, il Canada e il Regno Unito.



Al tempo stesso l'Italia, dopo la Turchia e l'Ungheria, è il Paese dove è più basso l'importo di pensione che si avrebbe in assenza di pensione ai superstiti. In pratica, poiché nel nostro Paese la percentuale di lavoro femminile è molto bassa la pensione di reversibilità è essenziale per il superstite (nella stragrande maggioranza donne). Il reddito da pensione di un superstite in Italia al momento è l'80% rispetto al reddito precedente la morte del partner ma in assenza di pensione ai superstiti scenderebbe sotto il 20% a fronte di una media Ocse intorno al 40% (Germania vicino all'80% mentre il Regno Unito lo supera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA