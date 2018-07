«Le previsioni sulla spesa indicano che anche innalzando l'età del ritiro, ipotizzando aumenti del tasso di attività delle donne che oggi tendono ad avere tassi di partecipazione al mercato del lavoro più bassi, incrementi plausibili e non scontati della produttività, per mantenere il rapporto tra chi percepisce una pensione e chi lavora su livelli sostenibili è cruciale il numero di immigrati che lavoreranno nel nostro Paese». Lo segnala l'Inps nella sua relazione annuale secondo cui «eventuali politiche di recupero della bassa natalità italiana o dei tassi di occupazione femminili e maschili potranno correggere gli squilibri demografici nel lungo periodo ma non potranno da sole arginare la riduzione delle classi di popolazione in età lavorativa prevista per il prossimo ventennio».



«Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di persone con meno di 14 anni(...). La deviazione fra percezione e realtà è molto più accentuata che altrove. Non sono solo pregiudizi. Si tratta di vera e propria disinformazione», ha poi sottolineato il presidente dell'Inps, Tito Boeri. «Il nostro Paese ha bisogno di aumentare l'immigrazione regolare». Sono «tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere». Nel lavoro manuale non qualificato ci sono il 36% dei lavoratori stranieri in Italia e l'8% degli italiani.



La storia «ci insegna che quando si pongono forti restrizioni all'immigrazione regolare, aumenta l'immigrazione clandestina e viceversa: in genere, a fronte di una riduzione del 10% dell'immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%», ha continuato Boeri. «In presenza di decreti flussi del tutto irrealistici», sottolinea, la domanda di lavoro immigrato «si riversa sull'immigrazione irregolare di chi arriva in aereo o in macchina, non coi barconi ma coi visti turistici, e rimane in Italia a visto scaduto».



Insomma «per ridurre l'immigrazione clandestina il nostro Paese ha bisogno di aumentare quella regolare», ha insistito Boeri che rileva come la «forte domanda di lavoro immigrato in Italia» si riversi di fatto «sull'immigrazione irregolare degli overstayer, di chi arriva in aereo o in macchina, non coi barconi ma coi visti turistici, e rimane in Italia a visto scaduto» alimentata «da decreti flussi del tutto irrealistici».



Boeri ha ricordato come negli Stati Uniti il boom degli illegali sia cominciato nel '64 quando è stato chiuso il Bracero program e come il fenomeno sia invece iniziato a calare «quando ha cominciato a essere pienamente messo in atto l'Immigration Reform and Control Act, che ha regolarizzato milioni di lavoratori messicani».



E la domanda di lavoro immigrato in Italia «è forte» perché, ha proseguito, sono «tanti i lavori per i quali non si trovano lavoratori alle condizioni che le famiglie possono permettersi nell'assistenza alle persone non-autosufficienti. Tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere». A cominciare dai lavori domestici. «La domanda di colf e badanti delle famiglie italiane è in costante aumento alla luce anche dell'incremento tendenziale del numero di persone non-autosufficienti. Tuttavia, in mancanza di decreti flussi con quote per colf e badanti, l'ultimo nel 2011, il numero di lavoratori domestici extra-comunitari iscritti alla gestione Inps tende inesorabilmente a ridursi, non compensato (o compensato in minima parte) dall'aumento dei lavoratori comunitari o italiani che non hanno problemi coi visti. Ma non appena c'è un provvedimento di regolarizzazione del lavoro nero (come nel 2008-9 o nel 2012), il numero di colf e badanti extracomunitarie si impenna, a dimostrazione del fatto che questi lavori continuano a essere richiesti, ma vengono svolti senza versare i contributi sociali».

No a cancellazione legge Fornero. «Tornare indietro del tutto» dalla legge Fornero «non è possibile»: le persone che hanno subito «gli effetti più dirompenti di quella riforma» si sentirebbero «beffate, a partire dalle donne», ha poi sottolineato il presidente dell'Inps, aggiungendo come anche i costi del ripristino in toto o in parte delle pensioni di anzianità allora vigenti sarebbero «molto elevati». Non solo, avverte, si innescherebbe anche un circolo vizioso che

porterebbe a ridurre l'occupazione. «Possiamo tuttavia permetterci una maggiore flessibilità», spiega. E ciò, sottolinea, «accelerando la transizione al metodo contributivo».



«Quota 100 pura costa fino a 20 miliardi all'anno, quota 100 con 64 anni minimi di età costa fino a 18 che si riducono a 16 alzando il requisito anagrafico a 65 anni, quota 100 con 64 anni minimi di età e il mantenimento della legislazione vigente per quanto riguarda i requisiti di anzianità contributiva indipendenti dall'età costa fino a 8

miliardi», ha poi stimato Boeri. «Ripristinando le pensioni di anzianità con quota 100 (o 41 anni di contributi) si avrebbero subito circa 750.000 pensionati in più».



«Non si vedono ragioni per tagliare le pensioni per il solo fatto di avere un importo elevato. Non esistono pensioni d'oro, d'argento o di bronzo», ha poi sottolineato il presidente dell'Inps. «La filosofia degli interventi - ha spiegato - dovrebbe essere sempre quella di ridurre le differenze di trattamento tra lavoratori di una stessa generazione oltre che tra generazioni diverse». Per Boeri invece esiste una componente delle pensioni che consiste in un «privilegio», in genere «stabilita in modo arbitrario» e slegata dai contributi versati.



«I titolari di cariche elettive vanno trattati come tutti gli altri lavoratori, limando la componente di privilegio delle loro pensioni in modo coerente con quanto si intende fare per gli altri lavoratori» e lo stesso «trattamento andrebbe riservato ai sindacalisti che, come abbiamo più volte sottolineato, hanno sin qui goduto di condizioni di favore», ha proseguito Boeri. «Per togliere questo privilegio - ha puntualizzato - non c'è bisogno di una legge: basta solo il nulla-osta del ministero alla circolare che abbiamo proposto un anno fa».



«La storia recente dei giovani nel nostro Paese è una storia di inesorabili revisioni al ribasso delle loro aspettative. Fra queste delusioni anche quella di ritrovarsi sempre, quale che sia l'esito del voto, con governi che propongono interventi a favore dei pensionati», ha sostenuto poi Boeri.



«Cinque proroghe dello stesso contratto sono troppe perché consentono un periodo di prova praticamente di tre anni», ma «non si vede perché reintrodurre le causali sui contratti a tempo determinato, che comportano un forte appesantimento burocratico, scoraggiando la creazione di lavoro soprattutto nelle piccole imprese», ha avvertito ancora il presidente dell'Inps.

«Il nuovo Governo sembra intenzionato a introdurre un salario minimo orario», una misura che «avrebbe il doppio vantaggio di favorire il decentramento della contrattazione e ridurre la povertà fra chi lavora», ha affermato ancora Boeri.