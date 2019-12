Francia, l'età della pensione rimane a 62 anni. I sindacati: «Ora sciopero più duro»

Anche se l'età legale di 62 anni per andare in pensione non cambia, il premier francese, Edouard Philippe, illustrando la riforma previdenziale Parigi, ha annunciato un sistema di «bonus-malus», con l'introduzione di «un'età d'equilibrio» di 64 anni. Come promesso dal presidente Emmanuel Macron, il futuro sistema pensionistico illustrato oggi a Parigi mantiene l'età legale per andare in pensione a 62 anni, ma al tempo stesso punta ad introdurre «un'età di equilibrio» previdenziale a 64 anni, nel 2027, con uno specifico «sistema di bonus-malus». «Per raggiungere l'età di equilibrio di 64 anni nel 2027 - ha dichiarato - dovremo attuare un sistema di bonus-malus che inciterà i francesi a lavorare più a lungo». Un punto, quest'ultimo, che infiamma ulteriormente i sindacati, incluso di quelli più riformisti come la CFDT, che Macron sperava di attirare nel suo campo.LEGGI ANCHE --> Scioperi a Parigi, black bloc in strada. Scontri con la polizia: gli arresti sono 87