Pensioni, cumulo gratis più vicino per i liberi professionisti

Un anno di incertezza sul futuro per almeno 10 mila persone, alcune delle quali si sono ritrovate nella scomodissima posizione di esodati. Sono i lavoratori che avrebbero voluto andare in pensione cumulando periodi di contribuzione presso gestioni diverse, in quelle dell'Inps o in una Cassa professionale: questa possibilità sulla carta esiste dal gennaio del 2017, a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio per quell'anno. Ma almeno per quanto riguarda i professionisti, l'opzione non si è mai trasformata in realtà; solo negli ultimi giorni c'è stata una schiarita che ora - sperano gli interessati - potrebbe portare ad una soluzione forse entro il prossimo mese.TRE POSSIBILITÀIl cumulo gratuito era stato concepito nell'autunno del 2016 nell'ambito del pacchetto sulla previdenza di cui facevano parte anche Ape sociale e volontaria. L'obiettivo era tutto sommato semplice: avvicinare al traguardo della pensione le molte persone che hanno carriere lavorative spezzettate. In precedenza, le possibilità erano tre: la ricongiunzione onerosa (divenuta tale a partire dal 2010 anche nel passaggio da lavoro pubblico a privato) per la quale potevano essere richieste anche molte decine di migliaia di euro; la totalizzazione, che dava diritto però ad una pensione calcolata con il più sfavorevole sistema contributivo, e il cumulo dei contributi, possibile però solo per chi non aveva maturato il diritto autonomo in una delle gestioni coinvolte. Con la legge di bilancio 2017 questo vincolo è caduto ed inoltre l'opzione è stata resa disponibile anche per la pensione anticipata, oltre che per la vecchiaia. Ma c'era una terza novità, maturata all'ultimo momento durante l'iter parlamentare: l'allargamento della platea del cumulo agli iscritti alle casse professionali private (come quelle dei medici, ingegneri e così via).Proprio su quest'ultimo aspetto si è arenato tutto, essenzialmente a causa di una norma scritta in modo non troppo chiaro e del timore delle Casse stesse di un possibile effetto devastante sui propri bilanci per il maggior flusso di pensionati.