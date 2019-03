Pensioni, 4 milioni sono assistenziali (22%): quasi metà al Sud, primato Calabria

ROMA - Le pensioni assistenziali vigent i in Italia all'inizio del 2019 sono 3.959.858, il 22% del totale delle pensioni esistenti escluso il pubblico impiego. Lo rileva l'Inps nel suo Osservatorio. Il 45,7% delle pensioni è erogato in regioni del Sud. Per questi trattamenti (818.776 assegni sociali e 3.141.082 pensioni ad invalidi civili) si spendono 21,312 miliardi. Il numero di prestazioni assistenziali ogni 1.000 residenti è pari a 105 in Calabria, 95 in Sardegna, 94 in Sicilia e 44 in E.Romagna. In Trentino e Val d'Aosta è inferiore al 30% ma si considerano solo gli assegni sociali.



In totale, le pensioni pagate sono 17.827.676 e tra queste oltre 12,6 milioni sono inferiori a 1.000 euro al mese. L'importo complessivo è di 204,28 miliardi. Il dato si riferisce alla singola pensione e non tiene conto quindi del trattamento complessivo che ricevono i pensionati, spesso titolari di più pensioni. Oltre 10,9 milioni di trattamenti sono inferiori a 750 euro.

