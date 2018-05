RIESE - Le organizzazioni sindacali di categoria hanno incontrato oggi, a Riese Pio X, il presidente di Pasta Zara, Furio Bragagnolo, e il nuovo amministratore delegato, Angelo Rodolfi, per uno scambio di informazioni relativo alla situazione che si è venuta a creare dopo la richiesta di ammissione al concordato preventivo in continuità, dieci giorni fa, al Tribunale di Treviso. Nell'incontro è stata ottenuta la garanzia che un acconto dello stipendio di maggio sarà versato nelle prossime ore ai lavoratori, i quali non hanno riscosso la retribuzione di aprile in quanto congelata in seguito all'avvio della procedura.



Nei prossimi giorni si attende una risposta da parte della magistratura e la nomina di un commissario. Il gruppo, che ha stabilimenti anche a Muggia (Trieste) e Rovato (Brescia), occupa circa 500 addetti ed è portatore di esposizioni per 241 milioni di euro verso istituti bancari e fornitori. Secondo i sindacati, la proprietà avrebbe escluso l'ipotesi di esuberi e assicurato la continuità della produzione.

