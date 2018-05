Cura dimagrante delle Partecipate: «1600 sono da chiudere»

di Giusy Franzese

ROMA Da una prima analisi non sarebbero in regola circa 1.600 società partecipate. Che quindi, in base alla riforma Madia, devono essere dismesse o chiuse. E così ieri - praticamente come ultimo atto ufficiale del ministro Padoan - dal Mef sono partite le prime 170 lettere di allert alle amministrazioni pubbliche che - si legge in una nota - «nel quadro della riforma delle società partecipate, potrebbero risultare inadempienti per aver dichiarato l'intento di non procedere a razionalizzazioni o dismissioni».In base alle nuove regole non sono consentite società prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, quelle che nella media dell'ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, quelle inattive che non hanno emesso fatture nell'ultimo anno, quelle che svolgono all'interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attività, quelle che negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita e quelle che svolgono attività non strettamente necessarie ai bisogni della collettività.Al Ministero dell'Economia e Finanze, attraverso un'apposita struttura, hanno monitorato le dichiarazioni rese da un primo gruppo di 300 enti, (Regioni, Province e Città Metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti). Successivamente, saranno monitorate le partecipazioni detenute dagli altri enti che hanno dichiarato di voler mantenere le partecipazioni senza adottare misure di razionalizzazione.I PALETTIIntanto il primo risultato è in linea con le precedenti valutazioni: circa una società partecipata su tre dovrà essere dismessa. Alla chiusura della rilevazione è risultato che il 90 per cento dei circa 10.500 enti tenuti ad effettuare la ricognizione straordinaria ha provveduto alla trasmissione del piano. Il restante 10 per cento è rappresentato per la gran parte da comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed è presumibile che il numero delle partecipazioni da questi detenute non sia tale da modificare sostanzialmente il quadro complessivo dei risultati della rilevazione.