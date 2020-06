Pagamenti in contanti, limite a 2.000 euro: stretta da luglio, ecco cosa cambia

Pagamenti in contanti, nuova stretta in arrivo dal primo luglio. Come previsto dal decreto fiscale, il tetto scende da 3.000 a 2.000 euro mentre una nuova riduzione dovrebbe arrivare all'inizio del 2022 con il ritorno della soglia a 1.000 euro, al livello fissato nel 2011 dal decreto Salva Italia e poi cambiata a partire dal 2016. I Consulenti del Lavoro in un report titolato «L'uso del contante in Italia tra necessità e abitudini» hanno segnalato come i provvedimenti sulla riduzione del contante introdotti con l'intenzione di contrastare l'evasione fiscale e l'economia e il sommerso non siano riusciti però a ridurre l'economia irregolare.

L'Ecobonus al 110% slitta, Gualtieri: «Tasse giù da luglio per 16 milioni di lavoratori»

Nel 2011, anno nel quale si è introdotta la soglia dell'utilizzo del contante a 1.000 euro, si legge nel report, era pari a 202 miliardi mentre risultava essere cresciuta a 210 miliardi nel 2017. Nonostante la crescita dell'utilizzo delle carte di credito e dell'internet banking l'Italia resta indietro rispetto agli altri Paesi europei ma il contante - si legge nella ricerca - «continua a rappresentare un pilastro inossidabile delle abitudini finanziarie degli Italiani, caratterizzando la maggior parte dei comportamenti di acquisto giornalieri e rappresentando per alcuni gruppi sociali il principale strumento di integrazione economica e finanziaria».

Semplificazioni, ipotesi sanzioni ai funzionari che frenano le opere: tempi di risposta degli uffici online



Limite contanti 2020 e credito d’imposta, si spinge sul Pos. “Ma le commissioni troppo alte penalizzano i più piccoli” https://t.co/ahQRHvIoNw #Limitecontanti #Pos #evasionefiscale — Business Insider Ita (@BI_Italia) June 27, 2020



Nel 2018, la BCE censiva in Italia 110,9 operazioni di pagamento medie per abitante, tra bonifici, carte di credito, debito, prepagate, assegni e ogni altra forma tracciabile. Un dato di molto al di sotto della media europea, pari a 271,9. Anche il valore dei pagamenti pro capite risultava sensibilmente inferiore a quello medio europeo (157 mila euro contro 545 mila in Europa), ricomprendendo tutte le tipologie di transazioni «visibili», quindi anche con aziende e soggetti pubblici. Complessivamente l'Italia, che al 2018 contribuiva all'11,1% del PIL europeo, ospitava il 4,8% del totale delle operazioni di pagamento fatte nel Continente e il 3,4% del loro valore. Se si guarda agli ultimi dati Eurostat sulle persone che usano internet per l'nternet banking si vede che in Italia la percentuale è fortemente cresciuta raddoppiando dal 18% di utilizzatori nel 2010 al 36% nel 2019. , tra bonifici, carte di credito, debito, prepagate, assegni e ogni altra forma tracciabile. Un dato di molto al di sotto della media europea, pari a 271,9. Anche il valore dei pagamenti pro capite risultava sensibilmente inferiore a quello medio europeo (157 mila euro contro 545 mila in Europa), ricomprendendo tutte le tipologie di transazioni «visibili», quindi anche con aziende e soggetti pubblici. Complessivamente l'Italia, che al 2018 contribuiva all'11,1% del PIL europeo, ospitava il 4,8% del totale delle operazioni di pagamento fatte nel Continente e il 3,4% del loro valore. Se si guarda agli ultimi dati Eurostat sulle persone che usano internet per l'nternet banking si vede che in Italia la percentuale è fortemente cresciuta raddoppiando dal 18% di utilizzatori nel 2010 al 36% nel 2019. Mes, Merkel: «Creato perché si usi, ma decide Italia». Conte: no a pressioni esterne Ma il dato resta lontano dalla media europea che segna il 55%. Secondo lo studio dei Consulenti le transazioni con il contante sul totale di quelle effettuate presso punti vendita sono l'86% del totale delle transazioni e il 68% del valore, il dato più alto in Ue dopo Grecia e Spagna. Nei Paesi Bassi le transazioni con il cash sono il 45% del totale e il 27% del valore. Sempre il primo luglio scatta l'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti con pos e carta di credito. Il decreto fiscale prevede però all'articolo 22 un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni sui pagamenti con carta di credito e sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento tracciabili per i professionisti con ricavi fino a 400.000 euro l'anno. La scuola comincia il 14 settembre, ok delle Regioni. Cosa cambia, dalle mascherine alla didattica

Ultimo aggiornamento: 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA