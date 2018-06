Pace fiscale, così il Tesoro può incassare 20 miliardi

di Luca Cifoni

Dalla “pace fiscale”, la generosa sanatoria delle cartelle inserita nell’accordo Lega-M5S, dovrebbero arrivare una parte consistente delle risorse finanziarie necessarie per avviare le costose misure del programma. Naturalmente si tratta di entrate una tantum (considerate “in conto capitale” nella contabilità italiana ed europea) destinate ad esaurirsi: quindi non possono essere considerate una copertura per provvedimenti che riducono in modo permanente il carico fiscale. Ma su quali cifre si può...