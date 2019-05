Pace fiscale, 1.7 milioni di adesioni. Bitonci: riapriamo i termini fino a ottobre

ROMA - Saranno probabilmente oltre 1,7 milioni le domande di adesione alla pace fiscale presentate dai contribuenti entro il termine del 30 aprile. È il dato fornito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, in occasione del Forum organizzato dall'Agenzia e dal Consiglio nazionale dei commercialisti. L'andamento è stato «molto buono, superiore alle aspettative» per quantità di istanze, ha sottolineato, spiegando che gran parte del merito va alla maggiore dilazione delle rate.



Un risultato che sta inducendo il governo a riproporre l'opzione. «Abbiamo già scritto un emendamento al dl crescita per la riapertura dei termini della pace fiscale, abbastanza breve, probabilmente fino ad ottobre, per dare la possibilità a chi è rimasto fuori di aderire». Lo ha annunciato il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci, chiarendo che la nuova pace non riguarderà il 2018: «Quella è riscossione ordinaria, il tema potrà essere ripreso nel 2020, con almeno un anno di riscossione ordinaria alle spalle».

