Facebook e Luxottica alleati per la produzione di smart glasses

Facebook e EssilorLuxottica annunciano una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. Ad annunciarlo, si legge una nota congiunta, è stato Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unirà le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell'eyewear di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari. Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA