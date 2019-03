Nutella, ecco i biscotti farciti (ma non in Italia): in Francia già vanno a ruba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, si sa, è in grado di rendere superlativo qualsiasi tipo di dolce. Laha appena ideato, e lanciato sul mercato, i primi. Sarebbe una notizia assolutamente fantastica per tutti i golosi, se non fosse che al momento i biscotti prodotti da Nutella non sono ancora disponibili in. I paesi scelti da Ferrero per il lancio dei biscotti alla Nutella, croccanti fuori e cremosi all'interno, sono infatti i seguenti: Germania, Svizzera, Austria e Francia. Proprio nel paese transalpino, come riferisce la stampa, è «assalto ai supermercati» per il nuovo prodotto. Come riporta RDS, il debutto a sorpresa dei biscotti alla Nutella è avvenuto nella stazione parigina di Saint-Lazare.Un vero tradimento nei confronti dei connazionali da parte della multinazionale fondata ad Alba? C'è chi potrebbe pensarlo, anche se al momento appare più probabile che Ferrero abbia scelto i paesi esteri per il lancio di un prodotto ancora in fase di test e sottoposto a indagini di mercato.