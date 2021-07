Covid, al via la ripresa dei voli Roma-Singapore: la compagnia asiatica riparte dopo oltre un anno di stop

Da ieri la compagnia aerea Singapore Airlines, dopo oltre un anno di stop a causa del Covid-19, ha ripreso ad effettuare i collegamenti da Roma-Fiumicino a Singapore. I voli ci saranno 3 volte a settimana, via Copenhagen, con partenza dallo scalo romano il lunedì, mercoledì ed il sabato alle 08:35. «Per la Singapore Airlines la ripresa dei voli dall'aeroporto di Fiumicino - annuncia la compagnia aerea - rappresenta un indice di miglioramento delle prospettive per i viaggi intercontinentali, nonché un'indicazione dell'impegno della compagnia aerea nei confronti del mercato italiano.»

«Siamo veramente orgogliosi di accogliere nuovamente Singapore Airlines a Roma - ha spiegato al taglio del nastro del volo Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, con la presenza di Dale Woodhouse, General Manager Italia di Singapore Airlines - Una ripartenza che ci riempie di ulteriore soddisfazione perché avviene nell'anno in cui questa storica compagnia aerea celebra i 50 anni di presenza in Italia. Un traguardo che attribuisce un significato ancor più profondo a questo momento e che conferma una storia di preziosa e continuativa collaborazione. Confidiamo che questo nuovo segnale positivo, unitamente alle molteplici azioni messe in campo da Adr - conclude Scriboni - possano contribuire ad una crescente ripresa del traffico, contando anche sul primato che ha visto il nostro aeroporto essere il primo al mondo a ricevere 5 stelle Skytrax per l'adozione di misure sanitarie e protocolli di sicurezza2.»