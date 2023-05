Visco: «Pnrr, non c'è tempo da perdere. Il salario minimo è utile»

In un'economia italiana che si è rafforzata anche più del previsto, non solo grazie ai sussidi pubblici, le basse retribuzioni e la precarietà continuano comunque a condizionare il mercato del lavoro e la stessa società. Con queste motivazioni il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco si esprime a favore dell'utilità dello strumento del salario minimo, purché «definito con il necessario equilibrio».

Visco: «Pnrr, non c'è tempo da perdere»

Per Visco quelle lette oggi sono le ultime Considerazioni finali: il governatore terminerà il suo mandato a ottobre.

L'appuntamento annuale arriva in una fase complessa. Da una parte i numeri del nostro sistema produttivo e dell'occupazione si mantengono buoni, come confermano i dati Istat; dall'altra il rientro dall'inflazione procede lentamente e resta cruciale non perdere l'occasione del Pnrr.

In questo contesto il numero uno di Via Nazionale, che come i suoi colleghi europei fa parte del consiglio direttivo della Bce, continua a suggerire «gradualità» nelle mosse di politica monetaria che hanno appunto l'obiettivo di combattere l'inflazione. Allo stesso tempo c'è il consueto richiamo alla prudenza della nolitica di bilancio. In particolare viene ricordato che «ridurre la dimensione del debito pubblico è una priorità» e che «ogni eventuale aumento di spesa o riduzione di entrata, anche nell'ambito di riforme già annunciate quali quella del fisco o dell'autonomia differenziata, non potrà prescindere dall'identificazione di coperture strutturali adeguate e certe».

L'economia

La dinamicità dell'economia italiana negli ultimi mesi, la sua «notevole capacità di resistenza e reazione» vengono attribuite certo a «generose politiche pubbliche» ma anche alla «ristrutturazione del settore produttivo» che si è manifestata in particolare nella vitalità dell'export. Ma proprio queste considerazioni si mescolano a quelle sul «progressivo arretramento del reddito pro capite» e alle «esigenze di giustizia sociale» che possono appunto consigliare di prendere in considerazione, con la dovuta prudenza, il ricorso ad un salario minimo.

In prospettiva il mercato del lavoro soffre anche delle conseguenze della crisi demografica e della conseguente riduzione della popolazione in età lavorativa: nel 2040 la popolazione tra i 15 e i 64 anni si ridurrà di oltre sei milioni e mezzo di persone. A questa tendenza si può rispondere con un aumento della partecipazione al lavoro dei giovani e delle donne, e anche degli anziani grazie al miglioramento delle condizioni di vita e di salute. Ma servirà anche un «aumento del saldo migratorio», oltre il valore di 135 mila unità l'anno previsto dall'Istat per i prossimi decenni.

Sul tema caldo del Pnrr, Visco nota che «miglioramenti sono possibili». Ma ricorda soprattutto che bisognerà tenere conto del «serrato programma concordato con le autorità europee». Insomma «non c'è tempo da perdere». E vanno attuate non solo le misure di spesa, ma anche l'ambizioso programma di riforme ad esse connesso.