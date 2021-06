USA, permessi edilizi maggio -3% apertura cantieri +3,6%

(Teleborsa) - Segnali in chiaroscuro giungono dal mercato edilizio USA a maggio. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono cresciuti del 3,6% a 1,572 milioni di unità, dopo la diminuzione del 12,1% registrata ad aprile (dato rivisto da -9,5%). Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri in aumento fino a 1,630 milioni.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un calo del 3% a 1,681 milioni di unità, dopo il -1,3% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi a 1,730 milioni.





