Andrea Orcel esce allo scoperto e intavola una trattativa in esclusiva con il Tesoro sul Montepaschi, sbloccando il consolidamento bancario, alla vigilia degli esiti degli stress test sulle grandi banche europee, di cui cinque italiane. Dopo che da una decina di giorni aveva avviato un tavolo negoziale stabile con via XX Settembre, azionista di maggioranza di Mps (64%), ieri in cda che ha approvato la semestrale, Orcel ha portato la proposta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati