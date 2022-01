Ucraina, crisi con Russia fa crollare le Borse: Milano perde oltre il 4%, giù anche Wall Street. E Biden pronto a inviare truppe nel Baltico

In Ucraina la crisi è aperta. Gli alleati della Nato stanno mettendo tutte le forze in allerta, inviando navi e caccia nell'Europa dell'Est «per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall'Ucraina». Nella mattinata di lunedì dal Cremlino è arrivata l'accusa alla Nato di esacerbare le tensioni. Intanto, secondo il New York Times, il presidente americano Joe Biden valuta la possibilità di schierare migliaia di truppe Usa nei Paesi baltici e in Europa dell'est per fronteggiare un'eventuale invasione russa dell'Ucraina. In un incontro di sabato a Camp David alti funzionari del Pentagono, tra cui il segretario alla Difesa Defense Lloyd Austin e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, hanno presentato a Biden diverse opzioni. Tra queste l'invio da 1.000 a 5.000 soldati americani con la possibilità di aumentare di dieci volte questo numero se le cose dovessero deteriorarsi.

Crollo delle Borse

I mercati azionari del Vecchio continente tutti pesantissimi: Londra ha chiuso la seduta in calo del 2,6%, ma sulle tensioni in Ucraina e i timori di "stretta" delle banche centrali ancora più pesanti hanno concluso Parigi (-3,9%) e Francoforte, che ha ceduto il 3,8% finale.

I timori di una "stretta" nella politica della Federal reserve statunitense che potrebbe influire sulle scelte delle altre banche centrali arrivano anche in Italia: Milano ha chiuso con l'indice Ftse Mib in ribasso del 4,02% a 25.972 punti, dopo un minimo di giornata a quota 25.801.

Usa e Gran Bretagna ritirano diplomatici dall'Ucraina

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti intanto hanno richiamato funzionari diplomatici e dipendenti delle sedi diplomatiche in Ucraina, un passo che Kiev ha lamentato come «prematuro». L'Unione europea invece frena e invita a non «drammatizzare» la situazione, fino a che proseguono i colloqui con Mosca. Citando condizioni «imprevedibili che possono deteriorarsi con poco preavviso», ieri sera il dipartimento di Stato ha chiesto ad alcuni dipendenti dell'ambasciata di lasciare il Paese mentre il personale non essenziale della sede diplomatica può farlo volontariamente a spese del governo. La decisione è stata presa «a causa della continua minaccia di azione militare da parte della Russia», ha precisato il dipartimento di Stato sottolineando che il governo «non sarà nella posizione di evacuare» i cittadini americani in Ucraina che dovranno quindi «organizzarsi di conseguenza», considerando l'uso di aerei di linea. Si tratta di «precauzioni prudenti che in alcun modo incidono sul nostro impegno in sostegno dell'Ucraina». Anche la Gran Bretagna ha iniziato a ritirare parte del suo personale dell'ambasciata a Kiev, «circa la metà dello staff», nel timore di una possibile azione militare da parte di Mosca, ha reso noto la Bbc dopo l'annuncio di Washington.

Il dipartimento di Stato ha anche pubblicato una allerta sicurezza per la Bielorussia, sempre considerate le attività militari di Mosca intorno all'Ucraina. I cittadini americani in Bielorussia «devono regolarmente rivalutare i loro possibili piani di partenza nell'eventualità di una emergenza». Ai cittadini americani si chiede di «esercitare sempre più attenzione e vigilanza alle tensioni politiche e militari nella regione» e a seguito di «notizie di ulteriori attività militari inusuali della Russia vicino ai confini con l'Ucraina, incluso alla frontiera con la Bielorussia». Agli americani si continua a consigliare di non viaggiare in Bielorussia.

Ue: accelerare lavoro per misure restrittive contro Mosca

«Il Consiglio ribadisce che qualsiasi ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l' Ucraina avrà conseguenze imponenti e gravi costi. Questo include una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali che sarebbero adottate in coordinamento con i partner. L'Ue ha accelerato il lavoro preparatorio in questa direzione da parte dell'Alto Rappresentante e della Commissione». Lo si legge nelle conclusioni del consiglio affari esteri Ue di Bruxelles.

Nato: aumento unità anche in area sud-est alleanza

«Stiamo valutando di aumentare la nostra presenza anche nella parte sud-orientale dell' Alleanza e anche in Polonia ma nessuna decisione è stata ancora presa» in merito. Lo ha spiegato in conferenza stampa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. L'aumento delle truppe dell' Alleanza nell'Europa Orientale è «un'azione difensiva, proporzionata e preventiva, non va considerata come una minaccia», ha aggiunto Stoltenberg sottolineando come l'obiettivo «è valutare la situazione da vicino ed avere la capacità di una risposta da vicino».

«La Nato continuerà a prendere tutte le misure necessarie a difesa e protezione dei nostri alleati, incluso il rafforzamento» della presenza dell' Alleanza nella «parte orientale. Il rischio di un conflitto resta reale», ha aggiunto Stoltenberg ribadendo, in merito a un eventuale futuro ingresso di altri Paesi nell' Alleanza Atlantica, che la Nato «non accetta compromessi sui principali fondamentali, le sue porte restano aperte».

Usa sconsigliano viaggi in Russia

l governo americano ha diramato un avviso ai propri concittadini sconsigliando di recarsi in Russia e ha ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici e del personale non necessario di stanza a Kiev, in Ucraina, dove la tensione resta alta. L' Ucraina ha fatto sapere che «continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica» filo-russa impegnata a destabilizzare il Paese, dopo le accuse britanniche su un presunto piano di Mosca per installare un governo amico. Una ipotesi accolta con «preoccupazione» dagli Stati Uniti ma definita «assurda» da Mosca.