Turismo, in 1 semestre attivati 300mila contratti: -11% nelle città d'arte

Il turismo riparte dai posti di lavoro. Il settore turistico, che negli ultimi anni aveva sostenuto la crescita occupazionale italiana, è stato tra quelli che maggiormente hanno risentito sia delle misure introdotte per contenere la diffusione del virus sia del calo della domanda per i timori di contagio. Come negli altri comparti, dopo aver ristagnato fino ad aprile di quest'anno, da maggio la creazione di posti di lavoro ha accelerato. Tra il 1° gennaio e il 30 giugno sono stati attivati, al netto delle cessazioni, oltre 300.000 contratti di lavoro. È quanto emerge una nota congiunta di Banca d'Italia e ministero del Lavoro sul mercato del lavoro. In termini assoluti, il report segnala la riduzione della domanda nelle città d'arte: il numero di posti di lavoro creati nella prima metà dell'anno è ancora dell'11% inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli albergatori: «Giugno fiacco, stagione fino a novembre»

Il calo è stato del cinque per cento nei comuni costieri mentre nelle altre località si registra un'espansione. Sull'andamento complessivo dei posti di lavoro nelle città d'arte ha inciso negativamente il crollo della domanda tra il 1° gennaio 2021 e la fine di aprile, in concomitanza con la ripresa dei contagi e l'introduzione di nuove misure restrittive. In maggio e giugno invece il recupero è stato generalizzato. Il bilancio dei primi sei mesi dell'anno resta però fortemente negativo in alcune aree urbane, quali Milano, Venezia, Firenze, Pisa, Roma, Napoli e Palermo (sia considerando le differenze assolute sia guardando a quelle relative), espresse in rapporto agli occupati nel comune. Tra i comuni costieri, nel complesso del periodo, un saldo significativamente inferiore a quello registrato nel 2019 è stato osservato lungo i litorali veneto, romagnolo e campano, nel nord della Sardegna e nella parte orientale e meridionale della Sicilia. Per la domanda di lavoro in queste aree sarà determinante l'andamento del resto della stagione estiva.