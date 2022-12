Tredicesime in arrivo: 47 miliardi da suddividere fra scadenze fiscali, bollette e regali

(Teleborsa) -. Si comincia giovedì 1° dicembre con i pensionati, per poi liquidare nelle prossime due o tre settimane quelle dei dipendenti pubblici e privati. Ma una bella fetta della mensilità aggiuntiva andrà anche al Fisco e per oagare ble bollette ed i mutui che sono rincarati.Secondo l'Ufficio studi dellala mensilità natalizia ammonterà ae verrà pagata: 16,1 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori dipendenti.A livello geografico la regione che presenta ildella tredicesima mensilità è la: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno quasi 6,2 milioni. Seguono i 3,25 milioni di percettori presenti nele i 2,98 milioni residenti in. Appena fuori dal podio scorgiamo i 2,82 milioni di abitanti in Emilia Romagna e i 2,58 del Piemonte. La regione meno interessata, anche perché demograficamente la più piccola d'Italia, è la Valle d'Aosta, con circa 79 mila percettori.Innanzitutto c'è da considerare che il, poichésotto forma di ritenute Irpef. Poi sarà da considerare anche ilsulle seconde case che concorrerà alle spese oblbigate di fine anno da onorare con la tredicesima. Una buona parte di questa mensilità aggiuntiva infatti sarà spesa per, oltre alle scadenze fiscali.C'è poi una parte, stimata per prudenza in, come lo scorso anno, che andrà in. Niente a che vedere con quanto si spendeva prima della grande crisi del 2008-2009, quando per i regali natalizi gli italiani facevano acquisti per 18-19 miliardi di euro. La contrazione registrata in questi ultimi anni, comunque, è in parte è dovuta al fatto che, approfittando del "black friday". Tendenzialmente anche quest'anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più gettonato, seguiti da giocattoli, prodotti tecnologici, libri, abbigliamento/scarpe ed articoli per la cura della persona.