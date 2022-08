Trasporto aereo, SEAS pianifica nuove assunzioni

(Teleborsa) - SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva per la flotta del Gruppo Ryanair in Italia, ha annunciato che procederà all'assunzione di 116 figure professionali che saranno collocate per il 50% nella propria base principale presente sull'Aeroporto di Bergamo e per la restante metà dislocate nelle sedi operative di altri 16 aeroporti italiani.

A Bergamo, SEAS si doterà prossimamente di due nuovi hangar che saranno affiancati ai tre già in uso e richiederanno un consistente potenziamento di organico per la gestione delle infrastrutture e dei servizi assegnati.

Il bando di reclutamento lanciato da SEAS porterà l'organico a superare le 500 unità di personale. La tipologia delle figure da assumere

comprende tutti i ruoli previsti nella filiera manutentiva, tra cui tecnici manutentori certificati, meccanici, tecnici avionici, addetti ai controlli non distruttivi.