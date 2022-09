Trasporto aereo, in corso lo sciopero di 24 ore contro caro vita e precariato nel settore

(Teleborsa) - Possibili disagi per chi dovrà prendere un aereo oggi. Per l'intera giornata è infatti in programma unodel trasporto aereo proclamato daper protestare tra le altre cose contro l'aumento del costo della vita e il precariato nel settore. Lo stop di 24 ore è scattato alla mezzanotte."Aumentano i prezzi del 10% mentre le buste paga sono ferme al 2017, il calcolo dei notturni, dei festivi, degli straordinari viene fatto in base alle paghe del 2010, i carichi di lavoro aumentano mentre le assunzioni vengono fatte unicamente con contratti da precari", ha dichiarato, segretario nazionale Cub Trasporti. "I turni – ha affermato, Cub Trasporti di Malpensa – sono sempre più esasperanti. I rischi di contagio per la pandemia correlati al contatto con i passeggeri hanno scaricato sui lavoratori una serie infinita di attività aggiuntive a quelle tradizionali legate alle mansioni di pertinenza con spesso aggressioni anche fisiche nei confronti degli operatori, costretti a lavorare sotto organico in un clima molto pesante".Escluso dallo sciopero – si legge sul sito della– il personale dipendente di, nonché delle società Dussmann service e Spd dell'aeroporto di Malpensa.Per far fronte all'agitazioneha fatto sapere sul proprio sito di aver cancellato alcuni voli nazionali. La compagnia ha anche attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 43% dei viaggiatori – ha precisato la compagnia – riuscirà a volare nella stessa giornata del 12 settembre.