Usa, per la prima volta una casa estera in testa alla classifica delle vendite: nel secondo trimestre Toyota precede GM

NEW YORK - Per la prima volta, Toyota Motor ha chiuso in testa la classifica trimestrale delle auto più vendute negli Stati Uniti. L’ufficialità, dopo la notizia che la multinazionale giapponese aveva superato General Motors, è arrivata con i dati di Ford. Toyota ha annunciato di aver venduto 688.813 veicoli tra aprile e giugno, poco sopra i 688.236 venduti da General Motors. Ford ha invece venduto 475.327 veicoli. Era il terzo trimestre del 1998 quando, per l’ultima volta, General Motors non finiva un trimestre in testa alla graduatoria delle auto più vendute negli Stati Uniti; in quell’occasione, secondo i dati di Edmunds, il sorpasso fu effettuato da Ford.