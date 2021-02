LA NOVITA'

Si chiama Too good to go la app contro gli sprechi alimentari che sta riscuotendo successo anche a Latina e provincia. Funziona così: coloro che si iscrivono gratuitamente possono prenotare un box a scatola chiusa, il cui prezzo varia da 1 a 5 euro, da un locale a loro scelta che aderisce alla piattaforma. Il sistema permette di filtrare i locali in base alla posizione in cui ci si trova, in modo da avere un quadro chiaro di cosa offre il mercato a non troppa distanza. Una volta effettuato il pagamento gli utenti ricevono informazioni sull'orario in cui andare a ritirare il loro pacco che equivale al cibo invenduto della giornata. Le sorprese sono dietro l'angolo perché con pochi euro si riescono a portare a casa pizze, pizzette, pasticcini, frutta e verdura e chi più ne ha più ne metta. Allo stesso tempo, inoltre, si contribuisce alla lotta contro lo spreco di cibo. La app in Italia conta 2,4 milioni di iscritti e 9.300 bar, ristoranti, supermercati e altri locali aderenti. Ad oggi nella provincia di Latina sono circa un centinaio i locali che hanno deciso di entrare a far parte della squadra e molti di più gli iscritti alla app che si scambiano informazioni anche attraverso un gruppo Facebook con più di 2.000 persone dedicato proprio alle recensioni dei locali da cui si acquistano i box. Scorrendo nella pagina è possibile vedere cassette di frutta pagate tre euro, teglie intere di pizza o confezioni di pastarelle ancora in ottime condizioni, ma accaparrate ad un prezzo conveniente. Attenzione perché, vista la richiesta, per accaparrarsi il box magico occorre connettersi nelle prime ore del mattino altrimenti si resta a bocca asciutta. A spiegare come funziona è il panificio Russo, uno dei locali che va per la maggiore, situato a Latina in largo Cirri.

«Ci troviamo molto bene spiegano dal locale del quartiere q5 -, poi chiaramente bisognerebbe sentire il parere dei consumatori. Quello che possiamo dire è che noi mettiamo in vendita i box a 4,99 euro in cui dovrebbe essere cibo dal valore di 15, ma è sempre molto più di così. Abbiamo indicazione dal titolare di inserire tutto quello che alla sera resta nel bancone nei box e non lo facciamo per essere più generosi, ma perché ci piange il cuore a buttare il cibo nella pattumiera. E poi, sfatiamo il mito che non sono prodotti di qualità perché è l'invenduto della giornata. Si tratta di prodotti assolutamente freschi perché noi ogni giorno al termine della giornata spogliamo il banco e il giorno dopo ricominciamo da capo. Capita, quindi, che sforniamo pizza fino alla sera e la stessa che vendiamo a 11,90 al chilo fino alla chiusura la inseriamo nei box alle 21, prima di chiudere il negozio». Un altro locale gettonato è Turirizzo. «Sarebbe bello vendere tutto raccontano dal negozio del centro ma tutti i locali si ritrovano la sera con alcuni prodotti sul banco. Noi comunichiamo alla app la nostra disponibilità e mettiamo in vendita questo box misterioso a 4,99 euro il cui valore è 15. Il sistema poi stabilisce l'orario in cui compare l'annuncio e quando il cliente verrà a ritirarlo. Quello che inseriamo sono solitamente pasticcini e cornetti che non potremmo vendere il giorno dopo al prezzo originario, ma che sono ancora buoni».

