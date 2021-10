Luigi Gubitosi, negli ultimi tempi i temi del cloud, anche noto come la nuvola, sono stati declinati in vario modo. Cassa depositi e prestiti ha addirittura costituito un raggruppamento di imprese, di cui fa parte anche Tim, la società che lei guida, per dare vita al Polo strategico nazionale. Ma è davvero così centrale per l'economia del Paese?

«In tutto il mondo il cloud è probabilmente la tecnologia digitale che sta crescendo più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati