Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Teleborsa) -e TIM hanno annunciato di aver firmato un accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta sui contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni. DAZN – che si è aggiudicata i diritti televisivi per le partite di Serie A per le stagioni 2021-2024 – proseguirà la distribuzione delle partite via internet e ha scelto TIM comediventando l'operatore di...